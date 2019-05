Mateus Gonçalves é desfalque do Ceará contra o Goiás

Com poucos dias no elenco alvinegro, o atacante Mateus Gonçalves sentiu desconforto na coxa direita no treino do Ceará desta quinta-feira (9), em Porangabuçu. O atleta não viaja para Goiânia com o time para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Goiás.

Recém chegado, Mateus foi reserva contra o Cruzeiro na segunda rodada e jogou nos 17 minutos finais da derrota contra o Atlético-MG na última rodada. O atleta é uma das apostas ofensivas do Vovô nesta temporada, que carece de pontas mais velozes. Além dele, Felipe Silva, Wescley, William Oliveira e Juninho Quixadá estão no departamento médico.

O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Goiás neste sábado (11), às 21h, no Estádio Serra Dourada.