Mateus Gonçalves e Bergson comemoram vitória sobre Flu e esperam quebrar tabu contra o Palmeiras

Com a vitória por 2 a 0 do Ceará sobre o Fluminense nesta quarta-feira (30), no Castelão, o clima em Porangabuçu é mais tranquilo. O resultado deixa o time alvinegro 4 pontos à frente da zona de rebaixamento na tabela do Brasileirão, faltando ainda 9 rodadas.

Destaque no triunfo sobre a equipe carioca, o atacante Bergson comemorou as chances que vem recebendo do técnico Adilson Batista e elogiou o comportamento do comandante com o elenco do Vovô.

"Além da paciência, teve muito trabalho. Nunca deixei de acreditar no meu potencial. Sempre que falar no Adilson, posso estar na pior situação no clube, vou ser grato a ele pelo o que fez por mim. Começou no jogo contra o Avaí, quando ele me colocou. Aquilo eu nunca vou esquecer. Fico mais tranquilo jogando sabendo que tem um cara que confia em mim. Jogador precisa estar bem consigo mesmo, precisa ser bem tratado, precisa de carinho", contou o autor do 1º gol da vitória e o assistente do 2º feito por Mateus Gonçalves.

Mateus Gonçalves marcou seu 2º gol na Série A Foto: Thiago Gadelha

O camisa 7 entrou aos 13 minutos da 2ª etapa contra o Flu, aproveitando um dos poucos contra-ataques em uma fraca etapa final do Ceará, nos acréscimos. Mateus exaltou o comprometimento dos reservas alvinegros quando entram nas partidas.

"O sentimento é de realização. Imagino que, pra comissão técnica, olhar pro banco e ver jogadores comprometidos, esperando sua oportunidade, é muito gratificante. Nada resiste ao trabalho", falou o atacante, que atuou 17 vezes pelo Vovô no Brasileirão, sendo 10 vindo do banco

O próximo adversário do Alvinegro cearense é o Palmeiras, vice-líder do Brasileiro, no Allianz Parque. Fora de casa, o Ceará nunca venceu o Porco no Campeonato. Apesar do histórico ruim, Bergson acredita que o resultado ainda está indefinido.

"Não podemos cravar. Tem 11 lá, tem 11 cá. Tem jogadores competetentes nos dois lados. Estamos prontos pra fazer as coisas acontecerem", contou o camisa 77.

Autor do gol de um dos gols da vitória sobre o Verdão no confronto do 1º turno, Mateus Gonçalves espera repetir o feito e quebrar o tabu em São Paulo.

"Palmeiras vem pra propor o jogo. Precisamos concentrar num contra-ataque. Tomara que possa sair outro gol pra ajudar a equipe. Por que não? Como o Bergson falou, são 11 contra 11. Tabus existem para serem quebrados", disse o atacante

O time cearense embarca nesta tarde para a partida deste sábado (2), às 19h.