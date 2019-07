Mateus Gonçalves desencanta no primeiro jogo como titular e ressalta: "O importante é a vitória"

No primeiro jogo como titular no Ceará, Mateus Gonçalves justificou a confiança do técnico Enderson Moreira e abriu o placar na vitória alvinegra sobre o Palmeiras por 2 a 0, neste sábado (20), na Arena Castelão. Apesar do gol contra a equipe que o revelou para o futebol, o jogador ressaltou que o mais importante é o resultado na Série A do Brasileiro.

"Gol importante, o time trabalhou bem, e um gol que ajudou a sairmos com os três pontos. O importante é a vitória, um time com invencibilidade de meses, mas conseguimos um excelente jogo", declarou.

Entrando no segundo tempo contra o Fluminense, pela 10ª rodada, Mateus Gonçalves até balançou as redes, mas viu o gol ser anulado pelo árbitro de vídeo (VAR). O atacante revelou ter ficado apreensivo quando o recurso foi utilizado para validar o tento diante do Verdão.

"Quando chamou o VAR pensei: 'não é possível'. Mas o VAR está aí para poder validar e ver os erros. Pensei no jogo do Fluminense e vi logo que o gol foi validado e tudo ok", brincou.

Com o resultado, o Ceará sobe para a 13ª posição, com 14 pontos na Série A do Brasileiro. A equipe se reapresenta na segunda-feira (22), às 15h30, no CT de Porangabuçu, e volta a jogar sábado (27), às 19 horas, contra o Internacional, no Beira-Rio.