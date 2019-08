Mateus Gonçalves comenta possível titularidade contra o Flamengo e afirma: "Estou preparado"

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira (20), na sede do Ceará, Mateus Gonçalves comentou sobre a possibilidade de entrar como titular na partida do próximo domingo (25), contra o Flamengo, pela 16ª rodada da Série A, na Arena Castelão, às 19h. O atacante do Vovô afirmou que estará preparado, caso entre no início do confronto entre cearenses e cariocas.

"Estou preparado. Tive uma oportunidade contra o Palmeiras e Internacional de iniciar o jogo. Foram jogos difíceis. Com o Palmeiras consegui corresponder. Não falo só pelo gol, mas taticamente consegui corresponder para a equipe. Na hora que o professor me solicitar, precisar do meu futebol, vou corresponder como já correspondi nas poucas oportunidades que tive", afirmou o atleta.

Com Leandro Carvalho vivendo em baixa pelas más atuações, Enderson Moreira deve optar por ter o velocista Mateus Gonçalves diante dos flamenguistas, que ocupam a segunda colocação da tabela com 30 pontos. O time carioca, que enfrenta o Internacional-RS, nesta quarta (21), pela Libertadores, deve entrar com os reservas diante do Vovô na partida do fim de semana.

"A parte das decisões é com a comissão técnica. Agradeço muito ao Enderson Moreira pelas oportunidades que está me dando. Tento aproveitar da melhor maneira. Assim como foi contra o Palmeiras, Internacional e, agora, contra São Paulo", disse o atleta. E emendou. "Hoje me perguntei o que teria que fazer a mais ou diferente. Procuro trabalhar bastante. Sou responsável pelas minhas ações, meu treino, meu jogo. O externo não consigo controlar, não depende de mim. Mas, o que depende de mim, estou fazendo 100%, com excelência, e acho que uma hora a oportunidade chega. Estou preparado".

Conhecido no futebol mexicano como "raio brasileiro", Mateus ganhou destaque por ser rápido e habilidoso. O atacante, que iniciou a temporada jogando pelo Fluminense, fez sete jogos pelo Alvinegro de Porangabuçu na elite do futebol brasileiro, sendo apenas dois como titular, e marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras.

No próximo domingo (25), o Ceará recebe o Flamengo, às 19h, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.