Massaro comenta amistoso entre Brasil e Itália no PV e diz: "Sempre há uma rivalidade"

Ponta da seleção italiana na Copa do Mundo de 1994, Daniele Emilio Massaro participou do amistoso master entre Brasil e Itália, realizado no estádio Presidente Vargas na noite da última quinta-feira (9), em homenagem aos 25 anos da grande final entre os europeus e a Seleção Brasileira. O ex-atacante italiano comentou sobre a rivalidade entre as seleções e elogiou a festa da torcida.

"A nível esportivo, sempre há uma rivalidade. Vencer hoje os campeões do mundo foi algo a mais", disse Massaro.

O italiano também elogiou a festa organizada pela torcida cearense que colocou mais de 18 mil presentes no estádio do bairro do Benfica e afirmou que, se tivesse saído do banco, teria sido o autor do gol da vitória.

"Uma grande festa para nós e para a torcida. Pensei que ia jogar uns 15 minutos. Se eu tivesse vindo do banco, teria era feito gol", finalizou o ex-jogador.

No placar, os italianos venceram por 1 a 0 com gol marcado por Zola aos 34 da segunda etapa.