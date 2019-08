Mascote do Náutico, "Timbu de Chernobyl" viraliza na internet; confira outros mascotes sinistros

O mascote de uma equipe de futebol é um símbolo importante para a instituição. Suas imagens derivam nas alcunhas dos clubes, referências históricas para qualquer torcedor e motivo de carinho e de admiração. No Brasil, os mascotes são dos mais variados. Um em específico chamou a atenção da internet, mas não de forma positiva.

O Náutico venceu o Sampaio Corrêa pela Série C do Campeonato Brasileiro por 2 a 1, no estádio dos Aflitos, nesta segunda-feira. Porém, os holofotes foram para o mascote: o timbu. A fantasia do roedor repercutiu na web como piada e ficou conhecida como "Timbu de Chernobyl".

O mascote virou piada pelo seu visual macabro Foto: Reprodução

Confira outros mascotes esquisitos pelo Brasil:

Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa também tem um mascote estranho: o Tubarão de São Luis Foto: Reprodução

Novo Hamburgo

O "Pé Quente" é o símbolo do Novo Hamburgo. Seu visual é uma sola de sapato Foto: Reprodução

Itabaiana

A cebola é o mascote do Tremendão da Serra Foto: Reprodução

Campinense

Embora não pareça, o mascote do time paraibano é uma raposa Foto: Reprodução

Horizonte