Máscaras personalizadas do Ceará já estão à venda

A partir desta quarta-feira (22), já estão à disposição dos torcedores do Ceará as máscaras personalizadas de proteção, feitas pelo clube, para uso durante o período da pandemia por conta do coronavírus. Cada unidade custará R$ 6. As máscaras do Alvinegro serão vendidas por meio de delivery.

As máscaras serão laváveis e reutilizáveis e estarão disponíveis em quatro modelos diferentes. Todos os royalties da venda serão destinados para a fabricação de novas máscaras para o hospital SOPAI. Além disso, o Ceará destinou 2.000 máscaras para a instituição.

A produção do material será em parceria com a empresa especializada SVC, que será responsável pela venda do produto no atacado, já a comercialização no varejo irá acontecer nas lojas oficiais do Time do povo. Os dois tipos de comercialização serão via tele-entrega.

As máscaras serão laváveis e reutilizáveis e estarão disponíveis em quatro modelos diferentes. Todos os royalties da venda serão destinados para a fabricação de novas máscaras para o hospital SOPAI, além disso, o Alvinegro destinou 2.000 máscaras para a instituição.

As compras no atacado poderão ser realizadas pelo número (85) 9.9996-7607. Já compras no varejo, o interessado deve entrar em contato pelo número (85) 9. 8778-3536.