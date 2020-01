Marthã revela motivos para sair da Ucrânia e reforçar o Ceará: "Não pensei 2 vezes"

O volante Marthã, 11º reforço do Ceará para 2020, foi apresentando nesta segunda-feira (20) em Porangabuçu, comemorando sua volta ao Brasil depois de 2 anos no FC Lviv, da Ucrânia, e explicando porque aceitou a proposta do Alvinegro cearense.

"Era um sonho jogar profissionalmente no meu país, ainda mais em um clube da Série A. Tive outras sondagens pra permanecer no exterior, mas quando soube que era o Ceará, clube de nível alto, com um elenco forte, não pensei duas vezes. Sou grato pelo trabalho que fiz lá (na Ucrânia) e do Ceará ter olhado para mim por isso", contou o atleta de 22 anos.

No Vovô, o volante disputa posição com Ricardinho, Fabinho, William Oliveira e Charles, jogadores que exaltou durante a apresentação, assim como o Brasileirão.

"Campeonato no Brasil é olhado no mundo inteiro. São times de alto nível, atletas de alto nível. Estar voltando ao meu país, vindo pro Ceará, com o patamar que o clube tem, numa Série A, é muito gratificante"

Com 39 jogos disputados pelo time ucraniano, Marthã se destacou por seu posicionamento e entrega dentro de campo, além da qualidade na saída de bola tanto em passes rasteiros quanto em lançamentos longos, habilidades que o volante apontou com orgulho durante a coletiva.

"É uma característica minha que ficou mais forte na Ucrânia. Tanto os lançamentos quanto nas saídas de bola. Também sou intenso nos desarmes, chego firme, tenho uma resistência boa. Vou fazer com que esse dinheiro gasto seja reconhecido", comentou Marthã, que flutua por toda a intermediária defensiva do campo.