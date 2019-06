Marta treina com bola entre reservas do Brasil e indica recuperação

Marta trabalhou com bola nesta terça-feira (11) entre as reservas da seleção brasileira e jogadoras que entraram durante a partida contra a Jamaica. A camisa 10 treinou passes em espaço reduzido e se exercitou na mesma intensidade que as demais. Durante o treinamento, Marta participou das jogadas ofensivas do time reserva. Durante o coletivo, a camisa 10 começou as jogadas e, mantendo seu estilo, gritava para as companheiras após os passes: "vai, garotinha".

Ela vinha em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, mas sua movimentação na atividade desta terça já indica evolução física em comparação aos treinos que antecederam a partida contra a Jamaica. Enquanto isso, Cristiane, Formiga, Andressa Alves e outras titulares correram ao redor do gramado. A delegação brasileira chegou nesta segunda (10) a Montpellier, na França, onde enfrentará a Austrália na quinta-feira (13).