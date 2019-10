Marta renova contrato com Orlando Pride

O Orlando Pride anunciou na tarde desta quinta-feira (24) que renovou contrato com a atacante brasileira Marta. Segundo comunicado emitido pelo clube, a atleta fará parte do elenco que disputará a próxima temporada regular de futebol nos Estados Unidos.

"É maravilhoso que o clube e os fãs tenham Marta, cuja carreira fala por si, de volta ao Pride na próxima temporada. Marta é efervescente. Nada se compara à experiência e paixão que ela traz ao nosso elenco e acho que, no último ano, ela provou quanto pode acrescentar à equipe", afirmou o treinador do Orlando Pride, Marc Skinner.

"Todo mundo sabe a qualidade que ela possui em campo, e é claro que estamos empolgados em tê-la de volta, mas ter a capacidade de liderança e orientação da melhor jogadora para jogar o jogo será fundamental para o crescimento contínuo do Orlando Pride."

Marta, de 33 anos, chegou ao Orlando Pride no início da temporada de 2017, ajudando o clube a chegar pela primeira vez nos playoffs no mesmo ano. Desde que chegou ao Pride, Marta se tornou a atleta com mais gols e assistências pelo clube, anotando 23 tentos e dando 10 passes para gols em 54 jogos.

Em sua passagem pelo Pride, Marta foi indicada para as equipes do mês e do ano na liga norte-americana. Além disso, ela também levou quatro prêmios de "gol da semana".