Marta e Érika seguem em tratamento em 10º dia de treinos da Seleção

A Seleção Brasileira feminina de futebol completa, nesta sexta-feira (31), o seu décimo dia de preparação para a Copa do Mundo na França, que começa no dia 7 de junho. As informações são da Agência Brasil.

Na quinta (30), as jogadoras treinaram, na parte da manhã, na academia do hotel onde estão hospedadas, na cidade de Portimão, no litoral Sul de Portugal. Já na parte da tarde, o técnico Vadão comandou as jogadoras em atividades com bola, no campo do centro de treinamento do Portimonense.

Lá em Portugal, a #SeleçãoFeminina teve mais um dia de trabalho no campo. Finalização, troca de passes, marcação... Muita atenção aos detalhes para chegar bem na Copa do Mundo! ⚽️🇧🇷



Marta e Érika estiveram ausentes das atividades com as demais jogadoras. A atacante permanece em tratamento na fisioterapia, recuperando-se de uma lesão muscular no bíceps da coxa esquerda. A zagueira, por sua vez, ainda se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo.

A atacante Marta permaneceu no hotel, nesta quinta-feira (30), realizando fisioterapia. A atleta se recupera de uma lesão grau 1/2 do músculo bíceps femoral.

A Seleção estreia na Copa do Mundo no dia 9 de junho, contra a Jamaica, em Grenoble. A equipe viaja no dia 5 para a cidade francesa. Depois, o Brasil vai para Montpellier enfrentar a Austrália e fecha a fase de grupos contra a Itália, em Valenciennes.