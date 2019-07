Marlon prevê disputa acirrada no meio-campo do Fortaleza no Brasileirão

O meia Marlon imagina que o Fortaleza ficará mais forte no setor de armação a partir da retomada dos jogos da Série A do Brasileiro, a começar no dia 13, às 17 horas contra o Avaí/SC, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série A. Apesar da forte concorrência, o jogador foi o mais utilizado da posição na temporada antes da parada para a Copa América, com 15 partidas.

"No ano passado, eu fiz 30 jogos como titular e esse ano às vezes entro ou não, mas temos que respeitar outros companheiros que estão num bom momento. Chegaram jogadores de grande qualidade e temos que aguardar a oportunidade. Ela não diz nem hora nem dia quando irá chegar, por isso, temos que estar preparados", afirmou.

Marlon renovou contrato com o Leão até o ano de 2020. "Não chegou a ser uma surpresa para mim ser chamado para uma renovação de contrato. O clube tem não apenas os jogadores que são titulares, mas os outros que trabalhaam diariamente, e eu fico feliz por essa renovação, como também a minha família. Minha filha mais nova é fortalezense e estamos adaptados à cidade. O contrato terminaria no final do ano, mas a diretoria renovou", revelou.

A partida contra o time catarinense será a primeira após o Fortaleza vencer a equipe na Ressacada e se sagrar campeão da Série B do Brasileiro. O Fortaleza ocupa a 14ª posição, com 10 pontos. O time comandado por Rogério Ceni soma três vitórias, um empate e cinco derrotas.

"É um jogo muito marcante para nós que permanecemos no clube e para a torcida, mas será um jogo difícil, porque eles mudaram de treinador e ainda não sabemos como eles virão. A nossa comissão técnica vai nos passar isso", analisou.

Outros pontos da entrevista

Montagem do elenco

"É normal, todas as equipes do Campeonato Brasileiro estão passando por isso. Não é uma reformulação, são apenas algumas trocas. Alguns companheiros nossos estão saindo para outros lugares onde terão uma melhora financeira e outros que chegam para agregar, para somar nesse grupo, que é muito bom de se trabalhar. Tenho certeza e que iremos fazer uma grande campanha no Brasileiro".