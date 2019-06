Marlon ganha titularidade e pode ser útil ao Fortaleza contra Cruzeiro

A sua disciplina tática o tornou novamente um homem de confiança do técnico Rogério Ceni, isso desde à Copa do Nordeste, Copa do Brasil e agora Série A do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o meia Marlon volta a ser titular do Fortaleza e poderá ser útil à equipe no jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), às 21 horas na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A.

Marlon participou dos quatro jogo difíceis do Fortaleza, na última jornada fora de casa, contra o Botafogo, na Paraíba; Athletico Paranaense em Curitiba; Flamengo, no Rio e Grêmio em Caxias do Sul, ora começando a partida, ora entrando no decorrer das mesmas. Ao todo, já são 15 jogos na temporada, com a camisa do Fortaleza, embora não tenha marcado nenhum gol.

O atleta considera que o ânimo da torcida deve permanecer para o jogo contra o Cruzeiro. Ele acredita que têm de ser dado o desconto das circunstâncias em que o Fortaleza perdeu fora de casa. Antes de mais nada, lembrou que o time está retornando com o título da Copa do Nordeste.

Na entrevista que condeceu no CT Ribamar Bezerra, Marlon foi indagado sobre se a confiança do grupo havia caído, por conta das derrotas para Athletico/PR, Flamengo e Grêmio: "Não houve queda nenhuma na confiança. Eu diria que está até maior, porque a gente está jogando de igual para igual contra qualquer equipe. Jogamos de igual para igual com o Flamengo, contra Athletico Paranaense, diante do Grêmio. No detalhe foi que saímos eliminados da Copa do Brasil, mas ganhamos um título inédito, importante, que foi o da Copa do Nordeste.Contra o Grêmio conseguimos neutralizar as principais jogadas deles.No último minuto tomamos o gol, com um jogador a menos. A confiança é que não deve cair. Vamos buscar jogar bem contra o Cruzeiro, para vencermos e sairmos da zona de rebaixamento", disse Marlon.

O Leão encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), às 21 horas na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A do Brasileiro. A diretoria reservou 50 mil ingressos para essa partida, sendo 47 mil à venda e 3 mil para gratuidades e cortesias. O ingresso mais barato custa R$ 40, com meia a R$ 20. Os jogadores Edinho e Osvaldo, o primeiro lesionado e o segundo, expulso diante do Grêmio. O zagueiro Roger Carvalho, com uma lesão muscular, também desfalca o Leão.

Júnior Santos não marca há cerca de dois meses, mas pode voltar ao time titular diante do Cruzeiro.