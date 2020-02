Marlon critica sequência de viagens e jogos do Fortaleza: "Desgastante"

Disputando Campeonato Cearense, Sul-Americana e Copa do Nordeste neste início de ano e ainda tendo Copa do Brasil e Série A do Brasileirão pela frente, o Fortaleza tem tido uma grande sequência de jogos e de longas viagens. Titular na última partida e importante na vitória sobre o Imperatriz-MA pelo regional, Marlon comentou sobre o número de viagens e o confrontos em seguida, deu sua opinião em relação à necessidade de poupar alguns jogadores para evitar possíveis lesões e afirmou que, com time titular ou mesclado, o Tricolor do Pici entrará em campo para vencer o Confiança-SE, pelo Nordestão, neste sábado (22).

"As viagens foram desgastantes. Fomos para a Argentina, chegamos na madrugada, treinamos à tarde e no domingo já viajamos para São Luís-MA. Chegamos no dia do jogo contra o Imperatriz, aí já voltamos para cá (Fortaleza)", recordou o meia do Leão.

Com o excesso de jogos e deslocamentos, normalmente há um atleta que sente cansaço físico. Para Marlon, é necessário que esse atleta seja poupado para evitar um problema maior que acabe causando o afastamento do jogador por um longo período.

"Acho que tem que poupar. Você pode perder o jogador por um jogo por uma fadiga ou desgaste físico porque se você forçar pode perder por dois meses. Então é muito mais complicado perder jogador por lesão. Quando está cansado mesmo, tem que dar uma segurada num treino ou jogo do que sofrer uma lesão. Porque para voltar (de lesão) é muito mais (tempo) do que quando está cansado", opinou.

Primeiro colocado do Grupo A, o Tricolor do Pici irá enfrentar o Confiança-SE, líder da outra chave e do campeonato, tendo somado 10 pontos nos quatro jogos que fez pelo regional até aqui e sem ainda ter perdido na competição dentro de seus domínios.

"Sempre é bom quando jogamos com equipes assim. Não foi diferente contra o Imperatriz. Competimos de igual para igual. Foi uma dificuldade para jogar lá, o campo estava pesado, desgaste da viagem... É uma boa equipe, não é atoa que está liderança da chave e também o campeonato", finalizou.

Neste sábado (22), Confiança-SE e Fortaleza se enfrentam às 16h, no estádio Batistão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.