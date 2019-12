Marketing do Fortaleza ajuda a estabelecer novo patamar do clube

O torcedor do Fortaleza está em êxtase, é fato. Assistiu ao time ascender de patamar estrutural, conquistar feitos inéditos e ainda garantir a permanência do técnico Rogério Ceni para 2020. O detalhe dessa evolução está na valorização da Instituição centenária como marca. Investindo R$ 350 mil em marketing na temporada, o clube se tornou referência internacional e estabeleceu um novo patamar de relação com a sua torcida.

O processo de transformação vai além do montante, que corresponde apenas a 0,5% do orçamento. Ocorreu em paralelo com a equipe, que fincou raízes na 1ª divisão, com a profissionalização da diretoria, agora remunerada, e com os funcionários do departamento - de cinco, em 2018, viraram 15 entre assessores, gerentes comerciais e publicitários.

O reconhecimento do processo chegou primeiro ao tricolor, que assistiu ao time se tornar mais transparente e acessível. Posteriormente, o engajamento dividiu inclusive os holofotes com os gramados tamanho o número de títulos e feitos obtidos fora deles: El Ojo de Iberoamerica (prêmio de Ativação de Marca); Festival Lusófonos (três troféus para Ações, Relações Públicas e Ativação de Marca contra representantes da língua portuguesa); Brand Bola (melhor profissional de marketing esportivo do Brasil); Profissionais do Ano da Rede Globo (finalista em melhor comercial de TV).

A galeria é vasta, apesar do trabalho a curto prazo. Traçando metas que vão desde o acréscimo de sócios-torcedores até o número de uniformes comercializados, o ano reservou 54 ações do Leão. Segundo Marcel Pinheiro, diretor de marketing do Fortaleza, internamente o clube é idealizado como vários clientes que possuem objetivos específicos.

“Temos muitas frentes de atuação e isso é importante porque conseguimos fazer o torcedor abraçar e se unir ao time. Nos jogos, por exemplo, a gente desloca um profissional para cobrir os bastidores e depois apresentá-los ao público, que pede isso. No Pici, a gente até brinca que nosso trabalho é ver as sugestões que nos enviam e avaliar todas, sempre respondendo e posicionando o time. Então temos muitos áudios, vídeos e fotos de tricolores nas redes sociais”, explicou.

O departamento também criou uma Ouvidoria ao torcedor. A plataforma recebe denúncias e funciona como portal oficial de decisões da diretoria do clube.



Ação final

O fenômeno de união com as arquibancadas é tamanho que permite inclusive o recebimento de doações de torcedores ao clube. O mecanismo é o mote da última ação vigente em 2019, a Vaquinha do Mito.

Aproveitando o fato de Ceni ter cedido R$ 100 mil ao Fortaleza para a finalização das obras do Centro de Excelência, no Pici, o clube solicitou o apoio dos torcedores para juntar R$ 300 mil e finalizar parte da construção.

Com possibilidades de doação entre R$ 10 e R$ 1.000, a arrecadação online já garantiu R$ 192 mil ao longo de apenas 10 dias de campanha, o equivalente a 64% do total.