Marinho elogia Magnata e diz que torcida do Ceará é a mais bonita que já viu: "me deixava arrepiado”

Marinho foi jogador do Ceará em 2015, conquistou a Copa do Nordeste, participou da Série B e sempre manteve uma relação com o clube alvinegro. Em entrevista ao quadro Bolívia Talk Show, do canal de YouTube Desimpedidos, o atleta do Santos declarou que a torcida do Vovô faz a festa mais bonita que já viu em toda a carreira.

“Vi várias torcidas massas, aqui também é ‘fera’, principalmente quando é na Vila. Mas lá no Ceará, a torcida, quando joguei o clássico com o Fortaleza, me impressionava o que eles faziam, com mosaico e tudo. Me deixava arrepiado olhar o que a torcida fazia quando a gente jogava. Na final da Copa do Nordeste, que a gente foi campeão, para mim foi a torcida que me deixou mais impressionado”, declarou.

Pelo clube, Marinho participou de 28 jogos e marcou nove gols. Contra o Fortaleza, já pelo Santos, o atacante marcou um dos gols no empate em 3 a 3, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro, e comemorou com Felipe Jonatan, ex-Ceará, fazendo um dos símbolos do Alvinegro de Porangabuçu.

Foto: reprodução

A passagem no Vovô também traz para Marinho a recordação do melhor companheiro de ataque com quem já atuou: Magno Alves. Defendendo Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Santos, foi no Ceará que o atleta atuou com o Magnata, na época, com 39 anos.

“Magno Alves está inteiro para jogar. Pra mim, foi o cara que eu joguei no ataque e eu era fã dele. Ver ele correndo, a qualidade que ele tinha, pra mim era incrível”, ressaltou ao Desimpedidos.

Magno Alves foi tricampeão estadual, conquistou a Copa dos Campeões Cearenses e a Copa do Nordeste com o Ceará Foto: divulgação / Ceará

Na atual temporada, Marinho soma 22 jogo e seis gols. O jogador de 29 anos é uma das opções do técnico argentino Jorge Sampaoli para o confronto diante do Athletico/PR, domingo (8), na Vila Belmiro, às 16 horas. O Peixe é o vice-líder do Brasileirão, com 36 pontos - mesmo pontuação do Flamengo, com diferença no saldo de gols: 20 contra 12 para os cariocas.