Marimbondos expulsam jogadores do Horizonte em jogo da Fares Lopes

Pacajus e Horizonte abriram a sexta rodada da Taça Fares Lopes nesta quarta-feira (18). Assim que a bola rolou, às 15h30, uma cena inusitada chamou atenção dos torcedores que acompanhavam a partida no estádio João Rinaldo. Todos os jogadores do banco de reservas do Galo do Tabuleiro foram expulsos, mas por marimbondos.

Os insetos obrigaram os reservas do Horizonte a sentarem no espaço destinado para a Polícia Militar. Reforços chegaram ao estádio e afastaram os marimbondos com fogo.

Marimbondos invadem jogo da Fares Lopes e expulsam jogadores do Horizonte Foto: Kilmer Campos

O acontecimento não impediu o andamento da partida, que começou pontualmente, mas rendeu boas risadas para os torcedores que acompanhavam o duelo entre os times cearenses.

O Cacique do Vale do Caju é o último colocado da tabela com três pontos e o Galo do Tabuleiro é o quinto com sete pontos.