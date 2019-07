Mariano Vázquez é regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza

O meia argentino Mariano Vázquez está liberado para estrear pelo Fortaleza. Anunciado como reforço pelo clube no dia 3 de julho, com contrato até junho de 2021, o jogador estava treinando com o grupo tricolor há duas semanas e aguardava inscrição no BID para poder atuar pelo time. O atleta deve ser relacionado para a próxima partida da equipe, que é diante do Corinthians, domingo (28), às 19 horas, na Arena Castelão.

Contra o Atlético/MG, na última rodada, o atleta viajou com a delegação leonina, treinou em Minas Gerais e tinha expectativa de fazer a estreia, mas não foi regularizado à tempo. Ceni aguardava o meia para migrar do esquema 4-2-4 para o 4-3-3, com Vázquez atuando como meia centralizado na armação das jogadas. O comandante tricolor também revelou que pode utilizá-lo de volante, se dividindo entre Juninho e Felipe, então titulares da posição.

No início da temporada, o jogador atuou no Deportivo Pasto-COL. Destaque como vice-líder em assistências do Campeonato Colombiano, Vázquez soma 22 jogos e quatro gols. Formado na base do Boca Juniors-ARG, passou também por La Equidad-COL, Tolima-COL, Fortaleza-COL e Atlético Nacional-COL.