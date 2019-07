Mariano Vázquez e Edinho são dúvidas no Fortaleza contra o Avaí

O meia Mariano Vázquez e o atacante Edinho são dúvidas no Fortaleza para o confronto diante do Avaí no sábado (13), às 17h, na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro. A informação foi divulgada pelo próprio técnico Rogério Ceni após vencer um jogo-treino contra o Ferroviário no CT Ribamar Bezerra por 2 a 1, nesta terça-feira (9). O comandante revelou que o meio-campo argentino, único reforço do clube durante a pausa para Copa América, não foi regularizado, enquanto o atleta mais ofensivo segue com dores na coxa esquerda.

"Vázquez não está regularizado, estão correndo para regularizar, mas fez quatro treinos, é pouco tempo ainda, e Edinho ainda não está pronto. Acho que não tem condições nem de ir no banco. Ele treinou um pouco, sentiu e vamos analisar", declarou.

Peça-chave no esquema tricolor, a última partida de Edinho foi em maio, contra o Vasco. Desde então, o jogador está no Departamento Médico tratando um desconforto muscular. Já Vázquez, contratado junto ao Deportivo Pasto-COL para revezar com Dodô, volta a ser a único nome de criação no setor com a saída do ex-camisa 10 do Leão. Restando três dias para a reestreia no Brasileirão, Ceni cobrou mais reforços da diretoria.

"Não temos a opção para o próximo jogo. Um ou dois velocistas seriam importantes. Se os times grandes com potencial financeiro encontram dificuldades, imagina pra gente como é convencer um jogador do Palmeiras, Corinthians ou São Paulo. Infelizmente, essa é a realidade", explicou.

Outra baixa confirmada contra o Avaí é o zagueiro Nathan. O defensor foi expulso diante do Cruzeiro, pela 9ª rodada, e cumpre suspensão automática. Na tabela, o Leão é o 14ª, com 10 pontos, já o clube catarinense ocupa a lanterna, com quatro.