Mariano Vázquez defende futebol com portões fechados: "Acho que é o melhor"

As férias dos jogadores do Fortaleza foram encerradas nesta sexta-feira (1º), em decisão com apoio da Comissão Nacional de Clubes (CNC). O clube aguarda uma posição do Governo do Estado sobre a liberação para o retorno ou não dos treinos. Enquanto aguarda uma posição, o meia Mariano Vázquez ressaltou a necessidade do futebol retornar com portões fechados durante a pandemia do novo coronavírus.

"É bom com as portas fechadas, a verdade é que será algo feio porque não está lá (o torcedor). Ele é muito fiel, nos apoia muito e a verdade é que, para jogar em casa, temos um plus que nos ajuda a sentir o fã próximo, mas acho que estamos passando por uma pandemia e para que não haja mais infecções e isso acabe, é melhor jogar a portas fechadas. Não é o que queremos, mas acho que é o melhor", explicou.

Com os atletas em casa, os departamentos físico e médico do time trabalham com o repasse de instruções aos jogadores. Vázquez mantém a forma física em casa e tenta passar o tempo ao lado da família.

"Estou fazendo uma boa atividade física. Falei no clube e me deram vários elementos para treinar uma, duas horas por dia. A rotina é tentando tirar vantagem, ler livros, falar com meu pai sobre culinária, tentando fazer essa quarentena mais suportável. Quero treinar novamente para ver meus companheiros de equipe para jogar, então ansioso por esse momento", finalizou.

A diretoria do Fortaleza prepara um protocolo médico para a possível retomada das atividades com segurança - também foram encomendados 150 testes de covid-19 aos funcionários. Caso a suspensão das competições seja mantida, o clube estuda um acordo para redução salarial dos jogadores durante maio.