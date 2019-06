Marcinho recebe proposta da China e pode ser mais um a deixar o Fortaleza

O atacante Marcinho pode ser mais um jogador a deixar o Fortaleza durante a pausa da Série A do Brasileiro. Emprestado ao clube pelo Internacional até dezembro de 2019, o atleta recebeu uma proposta do futebol chinês e negocia a venda em definitivo antes do reinício do Brasileirão, segundo o site UOL. A diretoria gaúcha mantém sigilo quanto a equipe que está negociando.

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza não foi notificado sobre a possível baixa no elenco. Marcinho se reapresentou nesta terça-feira (25) com o restante do elenco no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, e treinou sob o comando do técnico Rogério Ceni. Na temporada, soma 23 partidas e quatro gols.

Vale ressaltar que o jogador está no Pici desde a temporada passada, quando foi um dos destaques da campanha campeão na Série B. O desempenho, na época, despertou o interesse do Santos e também de equipes da Coreia do Sul, mas as negociações não avançaram e o jogador foi reemprestado ao Leão.

No Rio Grande do Sul, Marcinho é tido como uma peça que pode gerar receita ao Internacional. Sem espaço com o técnico Odair Hellmann, a expectativa do clube é negociá-lo para suprir um déficit de R$ 33 milhões no primeiro semestre.

Outras baixas

Júnior Santos é o artilheiro leonino na temporada, com 10 gols Foto: JL Rosa / SVM

O Fortaleza comunicou oficialmente que o zagueiro Patrick e os atacantes Júnior Santos e Matheus Alessandro estavam sendo negociados e, por isso, não estavam presentes na reapresentação do grupo. Os destinos são Guarani/SP, Kashiwa Reysol-JAP e um time da Coreia do Sul cujo nome não foi revelado.

O único que pode gerar lucro a diretoria tricolor é Júnior Santos. O atacante tem contrato até 2020 com o Fortaleza, que detém 50% dos direitos federativos e econômicos do atleta. O atleta se despediu do clube nas redes sociais e está acertando uma venda definitiva com o clube japonês, que solicitou apresentação imediata para os torneios do segundo semestre.