Marcinho deixa o Fortaleza e segue para a China após Inter aceitar proposta

O Internacional aceitou a proposta por Marcinho. A informação deve ser confirmada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, na tarde desta sexta-feira (28). O atacante atuava no Fortaleza por empréstimo e deve seguir para o futebol chinês.

Com a negociação, o Fortaleza ganha 10% da taxa de transfêrencia por ter servido de vitrine para o atleta. Marcinho está no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Sem treinar, o atacante acompanhou a atividade dos companheiros de longe.

No Fortaleza desde 2018, Marcinho disputou 48 partidas e marcou sete gols com a camisa tricolor. Na atual temporada disputou 23 partidas, com quatro gols marcados, dois deles pelo Campeonato Brasileiro.

