Marcelo Vilar elogia campanha do Ferroviário e convoca torcida contra o Globo/RN

O Ferroviário está invicto na Série C do Brasileiro após empate com o Botafogo/PB e vitórias sobre Santa Cruz e Náutico, a último no domingo (12), em jogo disputado no estádio dos Aflitos. Com sete dos nove pontos possíveis, o time coral está na liderança do grupo A com a mesma pontuação do Sampaio Correa, mas saldo de gols superior: 4 a 3. O técnico Marcelo Vilar elogiou a campanha coral e cobrou foco no próxima rodada, quando encara o Globo/RN na segunda-feira (20), às 20h, na Arena Castelão.

"Todos sabiam que esses primeiros jogos seriam uma pedreira muito grande para o Ferroviário e o prenúncio de três jogos muito difíceis. Mas agora isso é passado, conseguimos sete pontos em nove disputados e já voltamos a atenção para o jogo contra o Globo/RN, que será muito difícil. Desde já, convoco a torcida coral a se fazer presente para ganhar os três pontos", analisou.

Como mandante em torneios nacionais, o Tubarão da Barra não perde há 10 jogos desde a última temporada. Com a lesão do artilheiro Edson Cariús na estreia, a equipe montou um novo sistema ofensivo com os recém-chegados Léo Jaime e Caxito, atacante que já soma dois gols. Marcelo Vilar destacou que as novas peças são importantes para a sequência da 3ª divisão.

"Isso é muito importante. Não se faz uma competição como essa só com 11 jogadores. Quem está entrando dá conta do recado. Me deixa muito feliz porque quem sai ganhando com isso é o Ferroviário", afirmou.

Após a viagem para Recife, em Pernambuco, a delegação do Ferrão recebe folga nesta segunda-feira (13). A reapresentação coral acontece na terça (14), com treino realizado às 15h30, no CT da Barra do Ceará.