Marcelo Vilar deixa o Ferroviário e Leandro Campos assume

Uma inesperada mudança no comando técnico do Ferroviário. Marcelo Vilar, que comandava o time coral na Série C, na qual e líder ao fim do 1º turno, deixou o clube ao receber uma proposta de um time paulista, provavelmente o São Caetano. Assim, a diretoria coral agiu rápido, anunciando Leandro Campos como substituto. Ele já chega amanhã para iniciar os trabalhos no time coral. Ele comandou o Ceará em 22 partidas e foi campeão cearense daquele ano.

Leandro Campos treinou o Ceará em 2013

Marcelo Vilar entregou o cargo antes do início de returno da primeira fase da Série C do Brasileiro, após um pouco mais de 12 meses a frente do time. Com o Ferrão, Vilar conquistou o acesso à Série C e levou o título da Série D do Campeonato Brasileiro, além da Taça dos Campeões Cearenses e Copa Fares Lopes.

Em sua página no facebook, Vilar se despediu oficialmente do Tubarão da Barra. “A vida do futebol agora me chama para um novo desafio. É o momento de me despedir do clube em que vivi tantos momentos históricos e que ficarão marcados para sempre na minha carreira. Deixo aqui não só minha cidade natal e minha família, mas um clube do coração e muitos amigos/irmãos corais. Tenho muito orgulho em fazer parte destes capítulos vitoriosos do Tubarão da Barra”, escreveu.