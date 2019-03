Marcelo Vilar continua no Ferroviário

A diretoria do Ferroviário confirmou neste sábado (23)a permanência do treinador Marcelo Vilar para o restante da temporada de 2019. Após reunião realizada nesta sexta-feira (22), convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Aderson Maia Júnior, os dirigentes decidiram manter o técnico no comando. O Ferroviário vira as atenções agora no Campeonato Brasileiro da Série C 2019. O Tubarão da Barra está no Grupo A dacompetição. Junto com equipes tradicionais do Nordeste como Náutico, Santa Cruz, ABC, Sampaio Correa, Botafogo/PB, Confiança, Globo/RN, Imperatriz e Treze.

Em uma longa conversa entre os dirigentes, o executivo de futebol, Jurandir Júnior, e o treinador, foram apresentados os pontos positivos e negativos do trabalho, sendo identificadas as contingências que atrapalharam o bom andamento da equipe e apontadas as medidas para resolvê-las. Marcelo Vilar foi campeão brasileiro da série D, da Taça Fares Lopes e da Taça dos Campeões, tendo total apoio da diretoria.

Durante a reunião, várias pautas foram colocadas à mesa, principalmente o planejamento e a contratação de reforços para a disputa do campeonato brasileiro da série C, que se inicia no final do mês de abril. Outro ponto destacado foi a decisão de reformular o elenco. Aproximadamente 40% do time que atuou neste primeiro trimestre não farão mais parte dos planos da comissão técnica.

Em meio às deliberações, o presidente da executiva, Valmir Araújo, pediu a palavra e aprovou todas as resoluções para o restante da temporada, no entanto, anunciou que, por motivo de saúde, a partir da próxima quarta-feira (27) poderá não mais seguir como presidente do clube.