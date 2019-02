Marcelo Vilar afirma que Ferroviário poderia ter produzido melhor, no ataque, contra o Fortaleza

O Clássico das Cores, disputado nessa quinta-feira (21), entre Fortaleza e Ferroviário, não deixou uma boa impressão para os torcedores no quesito produtividade, já que o placar não saiu do zero a zero.

Após a partida, o técnico do Ferrão, Marcelo Vilar, disse que o seu time foi bem na defesa, mas poderia ter produzido mais no ataque. "Ferroviário, na parte defensiva, conseguiu anular as principais jogadas do Fortaleza, mas não foi o que eu esperava em termos de posse de bola, em termos ofensivos".

Marlo Vilar ainda justificou o baixo rendimento ofensivo das duas equipes, que segundo ele, se preocuparam mais na marcação. "Foi um jogo muito estudado. O Fortaleza tentou, tentou, no final ele até se desgastou e podia até ter perdido o jogo, porque era um jogo de xadrez. Pra sair daquela marcação foi complicado, assim como para nós saírmos da marcação deles".

O Ferroviário foi a sete pontos e está na 2ª colocação da 2ª fase do Estadual. O Tubarão da Barra volta a campo no dia 2 de março (sábado), contra o Guarany de Sobral, no Junco.