Marcelo Veiga é o novo técnico do Ferroviário

Após a demissão de Leandro Campos, o Ferroviário fechou com o técnico Marcelo Veiga para o decorrer da Série C do Brasileiro. O novo comandante será anunciado em breve pela diretoria coral. Com 54 anos, o treinador trabalhou no Bragantino durante o Campeonato Paulista, conquistando a 4ª posição do Grupo C, e foi desligado em março com a fusão da equipe com o RB Brasil, que era treinado por Antônio Carlos Zago.

Durante o período fora dos gramados, Veiga realizou estágio no Corinthians e foi auxiliar de Fábio Carille nos treinamentos do Timão. Antes jogador, Veiga defendeu o Tubarão da Barra e conquistou o Cearense de 1988. Também chegou a trabalhar como técnico no Ferrão, em 2004.

O grande feito do currículo foi um acesso da série C para B, em 2018, com o Bragantino. Com maior destaque no interior de São Paulo, treinou também clubes como o Remo/PA, Guarani/SP e América de Natal/RN.

A saída de Leandro Campos ocorreu com a derrota para o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na Arena Castelão - terceira consecutiva do Ferroviário na 3ª divisão. Líder da competição até o 1º turno, quando foi dirigido por Marcelo Vilar, que deixou o time para trabalhar no São Caetano, o Ferrão somou apenas quatro pontos de 15 disputados no returno e caiu para a 3ª colocação, com 23.

A equipe se reapresenta nesta sexta-feira (26), às 15h30, na sede do clube. A próxima partida é segunda (5), às 20 horas, na Arena Castelão, contra o ABC. O primeiro time fora do G-4 é o Náutico, com 21 pontos.