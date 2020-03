Marcelo Paz sobre interesse de russo: "sou a favor de uma parceria"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre a negociação existente entre o grupo do empresário russo Ivan Savvidis e o clube.

Paz confirmou o interesse estrangeiro, mas considera difícil um acordo aos moldes do que foi proposto. O Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (04), trouxe detalhes do que foi oferecido pelo grupo para aquisição do Fortaleza Esporte Clube.

"Existe um interesse do russo de comprar um time de futebol no Brasil. E o time escolhido foi o Fortaleza. Mas a gente entende que uma venda de clube, no caso do Fortaleza, é algo improvável. Tem paixão por trás, tem uma série de situações que dificultam muito uma situação como essa. Eu sou a favor de uma parceria, de um investimento, de algo que venha engrandecer, mas sem ter o controle do clube", disse.

Segundo o presidente, a negociação ainda está em fase inicial e que uma proposta formal ainda não foi reaizada.

"A situação é real, eles conversaram, mostraram esse interesse, mas é algo que não teve uma proposta concreta ainda. De nossa parte, a gente está sempre sinalizando à imprensa, à torcida para que não tenham informações desencontradas. No momento, não tem nada na mesa. Apenas uma intenção por parte deles".

Confira vídeo da entrevista: