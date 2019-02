Marcelo Paz ressalta objetivo maior do Fortaleza na temporada e crava: 'confiança total no trabalho'

O Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, conversou com os jornalistas na tarde dessa segunda-feira (26) e pontuou algumas situações após o empate contra o Bahia, no último domingo, na Arena Castelão.

O mandatário do Tricolor reforçou sua credibilidade junto ao trabalho do técnico Rogério Ceni e dos jogadores neste início de temporada. "Isso é o que eu queria destacar; a minha confiança total no trabalho que está sendo feito, no trabalho da comissão técnica, nos jogadores e no elenco. Confio demais nesse elenco", disse.

Marcelo Paz ainda afirmou que pretende trazer mais jogadores para reforçar o elenco e ainda fez uma menção à conquista da Série B no fim de 2018. "Tem contratação para vir, vamos qualificar mais o elenco, isso é natural, a gente não nega, mas às vezes a cobrança é desmedida, irracional, e atrapalha. Nem parece que há três meses nós conquistamos o maior título do clube (campeão da Série B do Campeonato Brasileiro)". Um dos prováveis reforços é o zagueiro Nathan, de 28 anos, que está no Fluminense.

O presidente do Fortaleza também fez questão de esclarecer que "isso não é um recado para a torcida, não é. À torcida do Fortaleza eu só tenho a agradecer. ela que sustenta esse clube, ela que faz tudo acontecer, mas alguma pessoas que parecem estar desanimadas e gostam de reclamar e não pedem uma oportunidade de reclamar. É uma minoria barulhenta, essa é a melhor definição".

De acordo com Marcelo Paz, o clube já tem uma meta traçada para 2019, que é permanecer na elite do futebol brasileiro, sem abrir mão das outras competições (Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil). A gente sempre foi muito transparente em dizer que o maior objetivo do Fortaleza em 2019 é estar na Série A em 2020. Claro que nas outras competições a gente vai batalhar para ir o máximo possível. Gostamos de vencer, gostamos de conquistas, de título, mas o principal é que a gente esteja pronto na Série A".

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Horizonte, às 21h30, no Estádio Domingão, pela 2ª fase do Campeonato Cearense.