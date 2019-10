Marcelo Paz reclama da escolha de arbitragem de Fortaleza x Chapecoense

O jogo contra a Chapecoense ainda nem começou, mas o Fortaleza já está na bronca. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira (8), o presidente do clube, Marcelo Paz, reclamou da escolha do trio de arbitragem da partida, que é formado pelos cariocas Rodrigo Carvalhaes de Miranda, Michael Correia e Luiz Claudio Regazone. Segundo o dirigente, a escolha descumpre um acordo feito durante reunião na sede da CBF.

"Há duas semanas estivemos na CBF em conversa com a comissão de arbitragem e solicitamos para a comissão que evitasse colocar árbitros de estados que estão na disputa com o Fortaleza na mesma zona de tabela. Na ocasião pedimos que se evitassem árbitros dos estados de Goiás e do Rio de Janeiro. Após essa conversa, teve o jogo do Botafogo e veio um árbitro de Goiás. Ao contrário ao que tínhamos solicitado. Para o jogo contra a Chapecoense vem um árbitro carioca", declarou.

Na tabela, o time tricolor ocupa a 14ª posição, com 25 pontos. A pontuação é a mesma do Fluminense, 15º, enquanto Botafogo e Vasco aparecem com 27.

"Acho que deve se evitar esse tipo de escala, assim como eu acho que não devem ter cearenses em jogos de equipes que estejam disputando a mesma faixa de campeonato que a gente. Acho que a comissão de arbitragem precisa rever esse critério, evitar interpretações que possam ser ruins para o futebol brasileiro", analisou Paz.

Vale ressaltar que os cearenses Leo Simão Holanda e Paulo Silvio dos Santos são quarto árbitro e analista de campo, respectivamente. No VAR, estão escalados Grazianni Maciel Rocha, Wagner do Nascimento Magalhaes e Thiago Gomes Magalhães, do Rio de Janeiro.

A bola rola nesta quarta, às 20h30, na Arena Castelão. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro.