Marcelo Paz explica investimento em David e fala sobre Marcinho: "É difícil"

O Fortaleza apresentou nesta segunda-feira (3) o atacante David para a temporada de 2020. Com 24 anos, o atleta custou aos cofres do Leão um total de R$ 5 milhões por 45% dos direitos econômicos e contrato até o fim de 2023, se sagrando a maior transação da história do futebol cearense. O presidente do clube, Marcelo Paz, explicou que a aquisição pode se converter em receita ao time cearense a longo prazo.

"O David pode ser barato. Se ele chegar aqui e fazer o que pode, vai ser barato. Assistências, gols, minutos, isso ajuda ele. É aí onde não temos o direito de errar, como nosso orçamento é menor, temos que trazer com critério, com aval do Rogério. O Fortaleza é o 18º menor orçamento de valor de mercado em 2019 e terminamos em 9º (na Série A). Então fomos campeões do Nordeste duas vezes (Nordestão e melhor da região na 1ª divisão). Um time que fez isso merece crédito", explicou.

David participa de treinos com o elenco principal e está regularizado no BID Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Mesmo com o investimento, que será quitado de forma parcelada, a diretoria segue monitorando o mercado. Marcelo Paz ressaltou que Ceni pediu atacantes de velocidade, como Marcinho, mas a negociação não avançou.

"A situação do Marcinho está travada. Ele está na China fazendo pré-temporada e não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, é difícil. A gente tem interesse no Marcinho, assim como David, conhece o nosso modelo de jogo e chegaria adaptado. Ele sabe que o queremos, falei até com o empresario dele, que me disse que no Brasil ele só jogaria aqui. Mas não tem andando, mais pelo lado de lá. Não vou nutrir esperanças ao torcedor. Então estamos buscando mais um jogador de velocidade", declarou.

O próximo compromisso do Fortaleza é na quarta-feira (5) pelo Campeonato Cearense. O time encara o Atlético/CE, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 2ª rodada. Como está inscrito no BID, David pode estrear no duelo.