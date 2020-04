Marcelo Paz exalta Rogério Ceni e fala sobre retorno ao São Paulo no futuro: "vai acontecer um dia"

Em praticamente todas as entrevistas que concede, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, está acostumado a responder perguntas sobre o técnico Rogério Ceni. Relação no dia a dia, metodologia de trabalho e importância do treinador nos bastidores são pautas certas. No último sábado (4), uma outra questão foi levantada: o retorno de Ceni ao São Paulo no futuro.

De forma tranquila, Marcelo Paz falou sobre a questão de forma objetiva, mas reforçando que, por ele, Rogério permanece no Tricolor do Pici por muito tempo.

"Eu acho que isso vai acontecer um dia. O Rogério vai voltar ao São Paulo, que é a casa número um dele no futebol. A ligação dele com o São Paulo é enorme. O torcedor do São Paulo adora o Rogério. Digo isso porque eu viajo com o Rogério o Brasil inteiro, nos jogos, e em todo lugar que a gente chega, seja aeroporto, hotel, sempre tem são-paulino carinhosamente pra receber, dar um abraço, e sei que esse vínculo é eterno. Acredito que um dia ele vai voltar. Que demore! Já ficou 25 anos no São Paulo, que fique muito mais tempo aqui e só depois volte ao São Paulo. Mas é um caminho que acho que vai acontecer naturalmente, na hora certa", disse Paz, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, no YouTube.

O dirigente falou ainda os motivos que fazem Rogério Ceni um profissional tão vitorioso no futebol e que o ex-goleiro tem potencial para comandar a Seleção Brasileira.

"Ele é muito competente, muito capacitado. Vive dentro do futebol desde garoto. É um cara intelectualmente privilegiado. Inteligentíssimo. Altamente profissional, leva tudo muito a sério, não diminui a intensidade, fascinado por vitórias, quer ganhar o tempo todo. Também sou assim, sempre fui. Deu esse casamento bacana. Inteligente, capacitado, estudioso, corajoso, um treinador muito corajoso. É um grande treinador. Digo que acho que o Rogério vai ser treinador ou de Seleção Brasileira ou de um time europeu. Acredito que tem muito esse potencial. Mas deixa ele aqui no Fortaleza mais tempo pra depois ele dar esses voos".

Marcelo Paz não esconde que, para ele, Rogério Ceni é o maior treinador que já comandou o Fortaleza nos 101 anos de existência do clube.

"Com toda certeza ele é o maior treinador da história do Fortaleza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Pela longevidade, pelos títulos que são grandiosos, pelo modelo de jogo que ele tá implantando, pelo respeito que ele tem do torcedor, da imprensa, falo isso sem sombra de dúvidas. Tem outros grandes treinadores que passaram pela nossa história, mas acho que até eles sabem que o Rogério, pelo que fez e ainda pode fazer, é o maior treinador da história", finalizou.