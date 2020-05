Marcelo Paz detalha trabalho de Ceni no Fortaleza durante pandemia

Rogério Ceni é uma dos profissionais mais ativos do Fortaleza. Técnico no ofício, o ex-goleiro atua em diversas frentes, com participação da nutrição às melhorias estruturais. E o período de quarentena não é diferente, o foco agora é saber dos próximos passos enquanto as jogos seguem suspensos devido à pandemia de covid-19.

"Tenho falado periodicamente (com Ceni), a gente liga um para o outro. Busco sempre o atualizar sobre retorno, projeções e reuniões da CBF. Ele ficou em Fortaleza, tem conversado com jogadores por WhatsApp, ligação e videoconferência”, revelou o presidente tricolor Marcelo Paz.

A dedicação do comandante explica a presença constante no trabalho, receita que trouxe os títulos do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Série B do Brasileiro. E mesmo dos treinos à distância iniciados pelo time na segunda-feira (4) Ceni participa.

“O Rogério é ativo, mas tem a consciência social grande, embora sinta saudade de treino, de voltar ao jogo, sabe que depende dos órgãos de saúde", ponderou o dirigente.

Em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, Marcelo Paz havia informado que o técnico colabora com a assistência psicológica do elenco. O lateral direito Tinga reforçou o contato com o comandante.

“Ele liga para todo mundo, pergunta como está a cabeça, o treino. Deve está trabalhando muito e sofrendo bastante porque nós mesmos já estamos loucos para voltar, querendo treinar”, finalizou.

O certo é que o departamento de futebol como um todo trabalha para atenuar qualquer impacto aos jogadores. Com muitos remanescentes de 2019 e um estilo de jogo definido, o Fortaleza com Ceni pode ter mais facilidade na retomada.