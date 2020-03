Marcelo Paz destaca espírito solidário dos cearenses e pede por união

O isolamento social é a principal medida para evitar que a pandemia do coronavírus tenha impacto ainda maior no estado do Ceará. Para o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, outro fator que pode ser determinante é a ajuda ao próximo e a união coletiva para tentar superar o momento de dificuldade. Nesta sexta-feira (20), o dirigente tricolor falou sobre a liberação do CT Ribamar Bezerra para auxílio no combate ao coronavírus e as medidas que devem ser adotadas por todos.

"Tomamos essa medida em conjunto com toda a diretoria para ajudar o Governo do Estado e a Secretaria de Saúde nesse momento difícil. Sabemos que tem grande procura por hospitais, leitos, e nossa estrutura hoje está disponível. É um pouco do que a gente pode fazer mediante o esforço enorme das autoriades do estado. O espírito solidário está na população cearense e é hora de nos juntarmos para que esse quadro de pandemia passe o mais rápido possível", disse Marcelo.

O CT Ribamar Bezerra possui 10.000m², com 3 pavilhões com 15 quartos, com 3 camas por quarto e capacidade de alojamento para até 80 pessoas, 6 Campos de futebol, sendo 3 médias padrão fifa (100 x 75) e 3 societys (sendo 1 para treinamento específico de goleiro), espaço da academia de 300m², área aberta do deck de 270m², duas salas de reunião, sala de fisioterapia, departamento médico e odontológico, capela, pista de biométrica, cozinha industrial, lavanderia, salas de refeições, salas para administração, equipamentos esportivos, e estacionamento.

O Tricolor paralisou as atividades desde a última terça-feira (17) por tempo indeterminado.