Marcelo Paz descarta mudar data do Clássico-Rei por conta do Enem: "Não abro mão"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou nesta sexta-feira (1) que o Clássico-Rei se mantém para o dia 10 (domingo), data do 2º dia da prova do Enem. Além disso, ele também explicou que a divisão dos ingresos para o confronto decisivo no Brasileirão é a mesma feita pelo Ceará no 1º turno: 70% para o clube mandante, no caso, o Leão.

"Serão os mesmos preços, mas o Ceará com Inferior Norte e Superior Norte. Não abro mão de data, não vejo motivo para mudança por conta do Enem. É martelo batido", contou Paz.

O Fortaleza pode disponibilizar 35 mil ingressos para venda, enquanto o Ceará, como visitante, tem direito a 15 mil.

Na partida válida pela 13ª rodada, Alvinegro e Tricolor levaram 38,421 torcedores à Arena Castelão, com vitória do Vovô por 2 a 1. O próximo encontro entre as duas equipes ocorre pela 32ª rodada da Série A, com ambas lutando contra o rebaixamento neste momento.