Marcelo Paz confirma que Fortaleza terá 70% da torcida no Clássico-Rei; Ceará fica com 30%

O duelo entre Ceará e Fortaleza do próximo dia 1, válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, será com divisão entre torcidas da mesma forma que aconteceu nos dois jogos na elite do Brasileirão do ano passado. Mandante do jogo, o Tricolor do Pici terá direito a 70% dos ingressos disponibilizados, enquanto o Vovô, visitante, fica com 30% dos bilhetes.

Pelo Nordestão do ano passado, os times se enfrentaram uma vez na primeira fase da disputa. Com gols marcados por Felipe Silva, do Vovô, e Ederson, do Leão, o jogo terminou empatado por 1 a 1. No entanto, o Alvinegro de Porangabuçu acabou eliminado pelo Náutico nas quartas de final, enquanto o Tricolor do Pici se sagrou campeão ao vencer o Botafogo-PB nos jogos de ida e volta.

Fortaleza e Ceará estrearão em 2020 pela Copa do Nordeste nos dias 25 e 26 de janeiro, respectivamente. O Leão vai até Salvador-BA encarar o Vitória, às 16h, no estádio Barrão. Já o Vovô recebe o Freipaulistano-SE, às 18h, no estádio Presidente Vargas. O jogo do alvinegro será de portões fechados devido a uma punição sofrida por vandalismos no último Clássico-Rei do ano passado, na Arena Castelão.