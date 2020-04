O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, será o entrevistado do programa A Grande Jogada, da TV Diário, nesta terça-feira (21). A edição começa às 11h20 sob comando do apresentador Antero Neto e comentários de Wilton Bezerra e Tom Barros.

No bate-papo, o dirigente tricolor vai tratar sobre o momento finaceiro do clube, planos para retomada do futebol e os trabalhos da diretoria. Confira ao vivo: