Marcelo Paz avalia campanha do Fortaleza na Série A: "a gente pode mais"

O Fortaleza encerrou preparação para encarar o Athletico-PR nesta quarta-feira (25), em treino realizado no CT do Coritiba. A equipe entra em campo quinta, às 21h30, na Arena da Baixada, pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro. Com o time ocupando a 15ª posição, com 22 pontos, o presidente Marcelo Paz avaliou a campanha tricolor e ressaltou que a diretoria espera um melhor desempenho no 2º turno.

"Pontuar fora de casa é um grande desafio e a gente conseguiu bem no 1º turno. Tivemos nove pontos. Tem que seguir pontuando fora, mas, sobretudo, precisamos passar a fazer mais pontos em casa. Há uma deficiência de vitórias em casa. Algumas derrotas, se fossem empates, estaríamos com um campeonato melhor, mas é muito difícil. É complicado, o mínimo vacilo que você dá é um gol. Temos 18 jogos pela frente, estamos em uma colocação fora da zona, mas a gente pode mais, temos condições de alcançar uma posição melhor", afirmou.

Sob o comando do técnico Zé Ricardo, o Leão perdeu três dos quatros jogos na Arena Castelão. Para encarar o Furacão, o Fortaleza não conta com o goleiro Felipe Alves, o volante Felipe e o atacante André Luís, ambos suspensos. Paz ressaltou que o clube conhece o rival, já o tendo enfrentado em três oportunidades, sendo duas pela Copa do Brasil.

"Tivemos vitória em casa, um empate e uma eliminação na Copa do Brasil. Eles nos conhecem, mas a gente também os conhece e está na hora de virmos buscar uma vitória. É o time da moda, campeão da Copa do Brasil, gestão qualificada, mas precisamos pontuar. Temos consciência disso e o grupo está trabalhando. Temos muita confiança de fazermos um bom jogo", declarou.

Confira histórico de jogos em 2016