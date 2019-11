Marcelo Chamusca relembra acesso do Ceará para Série A e recorde como treinador

Há dois anos o Ceará conquistava o acesso à Série A do Brasileiro. Sem grandes estrelas, o time alvinegro voltou para a elite nacional na penúltima rodada, antes mesmo duelo com o Criciúma no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O feito foi relembrado pelo técnico da equipe na época, Marcelo Chamusca. Através das redes sociais, o comandante resgatou a campanha alvinegra e destacou um recorde como treinador: é o único que possui acessos para divisões C, B e A.

"Hoje faz 2 anos do nosso acesso com o Ceará para a Série A do Brasileiro. Na Série B, minha estreia foi na 10ª rodada: 3x0 no Oeste, no Presidente Vargas. Foram 29 jogos, com 16 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 66.7%. Naquele dia 18/11/2017, eu me tornei o único técnico do Brasil com acessos à Série C (Salgueiro), Série B (Guarani) e Série A (Ceará). Que um dia alguém me acompanhe nessa lista, pois é muito chato ficar sozinho", brincou Chamusca.

A chegada do técnico, de fato, foi determinante para o clube atingir a meta em 2017. Com Givanildo Oliveira à beira do gramado, o Vovô teve dificuldades nas rodadas iniciais e até ficou próximo da zona de rebaixamento. Chamusca então assumiu na 10ª rodada, trouxe o torcedor para perto do elenco e fez história ao alcançar o 3º acesso do clube para a 1ª divisão da era dos pontos corridos.

O Ceará encerrou a competição em 3º, com 67 pontos, obtendo o acesso ao lado do campeão América-MG (73), do Internacional (71) e do Paraná (64). O Vovô foi o 3º melhor visitante do torneio, com aproveitamento de 50,9%, além de ser o 4º entre os mandantes, com rendimento de 66,7%.

A trajetória à frente do Alvinegro de Porangabuçu foi encerrada durante a Série A de 2018. Após ser campeão estadual e conseguir boa campanha na Copa do Nordeste, o técnico acumulou seis jogos sem vencer na elite - três derrotas e três empates - sendo desligado com o time na vice-lanterna da competição e apenas três pontos somados.

Na atual temporada, Chamusca comanda o Cuiabá, que está em 8º da Série B. O treinador também passou por Vitória e CRB em 2019.

Ceará - Campanha do acesso (2017)