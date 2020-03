Marcelo Boeck não embarca com o Fortaleza para jogo com Náutico

O goleiro Marcelo Boeck não embarcou com a delegação do Fortaleza para Recife, onde a equipe encara o Náutico no sábado (14), às 18 horas, nos Aflitos. A informação foi confirmada pelo próprio atleta ao Diário do Nordeste.

Aos 35 anos, o arqueiro perdeu espaço entre os titulares para Felipe Alves. O principal motivo é técnico, uma vez que Rogério Ceni prefere que os goleiros trabalhem com os pés durante as partidas.

Em 2020, Boeck participou apenas de uma das 13 partidas do clube, sendo titular na vitória sobre o Caucaia no dia 28 de janeiro. Para a posição, o time conta ainda com Max Walef e Kennedy, ambos formados nas categorias de base tricolor.

Dentre os relacionados, o clube relacionou ainda o atacante Madson. O atleta foi ausência nas últimas duas partidas da equipe devido virose. Já os volantes Michel e Nenê Bonilha seguem no departamento médico. Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza está na 3ª posição do Grupo A, com 11 pontos.