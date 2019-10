Maracanã será o palco da final da Copa Libertadores em 2020

O Maracanã vai receber a decisão da Copa Libertadores em 2020. A escolha foi anunciada pela Conmebol nesta quinta-feira (17), no Paraguai. Será a 2ª vez que o estádio sedia final do torneio continental. A única foi em 2008, na final em que a LDU venceu o Fluminense. Para a final da Copa Sul-americana, o estádio Mario Kempes, em Córdoba, foi o escolhido.

Dentre os concorrentes, outros 5 palcos brasileiros estavam no páreo. Confira:

Mario Kempes - Córdoba (ARG)

Mineirão - Belo Horizonte

Arena do Grêmio - Porto Alegre

Beira-Rio - Porto Alegre

Maracanã - Rio

Morumbi - São Paulo

Arena Corinthians - São Paulo

Estádio Nacional - Lima

Em 2019, a final da Liberta será em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro, enquanto o estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, no dia 9 de novembro. A partir deste ano, a final será em jogo único.