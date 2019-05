Mais recuado, Ricardinho dá qualidade ao meio-campo do Vovô

O ano era 2013 e Ricardinho se firmava como o camisa 10 do Ceará, um meia-armador de estilo clássico que municiava os atacantes da equipe, além de bater bem faltas e chutar de longa distância. Mas no primeiro jogo sob o comando do técnico Sérgio Soares, que assumia o time no fim do 1º turno da Série B, na 17ª rodada, na vitória por 2 a 0 diante do Guaratinguetá no Castelão, Ricardinho foi recuado como volante, função que já havia exercido na carreira. E 21 rodadas depois, o atleta jogou o fino, liderando o Ceará a uma reação, saindo do risco de Z-4 para disputar o acesso até a última rodada.

Aquela temporada, especial para Ricardinho, pode se repetir em 2019, com o técnico Enderson Moreira. No último domingo, ele foi recuado como volante para o jogo contra o Grêmio. Na ocasião, sua atuação foi decisiva para a vitória por 2 a 1 no Castelão, pela 5ª rodada da Série A.

Além de marcar um gol, em grande jogada coletiva do Vozão, o que abriu a vitória do time, Ricardinho foi o principal responsável pela saída de bola do alvinegro, acionando com qualidade a transição entre defesa e ataque.

“Estou feliz por ter marcado o gol, mas ainda mais pela vitória do Ceará. Sempre temos que procurar assimilar e entender o que o treinador nos pede, fazer mais de uma função. Ao mesmo tempo ter a leitura do jogo, daquela função a desempenhar. Estou aqui para ajudar, agora como volante, organizando a equipe detrás”, disse ele.

Em seguida, Ricardinho admitiu que está mais satisfeito em jogar na função de volante, pois combina melhor com suas características de jogo.

“Estou feliz demais por estar em outra função e me sentir útil. É onde minha característica aparece mais, pois atuo de frente para o jogo, onde o meu forte é achar o passe entre linhas, fazendo lançamento e organizando o time detrás”, disse.

Por ter atuado muitos anos como meia no Ceará e apenas agora voltando a jogar como volante, o meia admite que precisará se readaptar a outras funcionalidades da posição de segundo volante, como marcar e recompor.

“Preciso estar evoluindo para cobrir os espaços, marcar, é o que a posição precisa também. Quero procurar sempre dar o melhor, evoluir e buscar isso nos treinamentos”, diz.

Na semana de treinos visando ao jogo com o Grêmio, o técnico Enderson Moreira já tinha dado a entender que escalaria um volante com mais qualidade de passe, mudando a formação inicial com Fabinho e Auremir. Pedro Ken e Fernando Sobral também poderiam fazer a função, mas Enderson preferiu Ricardinho, para escalar Thiago Galhardo centralizado na função antiga dele.

“O Fabinho dá muita sustentação no meio para que eu ache o melhor passe e busque uma triangulação. E o Thiago proporciona isso, se movimenta entre linhas e cabe a mim e ao Fabinho que a bola chegue nele para ele criar as jogadas para os laterais que passam, para o Sobral, o Bergson, o Carvalho”, explicou.

Sobre a vitória redentora contra o Grêmio, por 2 a 1, que quebrou a série de três derrotas, colocando o Vozão na 12ª colocação, com 6 pontos, Ricardinho afirma que a equipe trabalhará mais tranquila em busca da vitória diante do Avaí, na segunda-feira, 27, às 20 horas, na Ressacada.

“Uma vitória como essa dá tranquilidade, nos dá uma semana boa de trabalho. Vamos buscar cada vez mais evoluir na Série A e somar o máximo numero de pontos até a 9ª rodada quando a competição pausa”, disse ele.