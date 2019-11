Mais de 5 mil torcedores do Fortaleza já confirmaram presença no Clássico-Rei

O Clássico-Rei será somente no domingo (10), mas a expectativa é tanta que torcedores já iniciaram a semana pensando no confronto contra o maior rival. A prova disso é que mais de 5 mil torcedores do Fortaleza já confirmaram presença para a partida contra o Ceará, que será às 19 horas, na Arena Castelão.

Em parcial divulgada pelo clube, 5.981 sócios-torcedores já realizaram o checkin.

Vale lembrar que o Tricolor é o mandante do confronto, tendo direito a 70% dos ingressos. O clube pode disponibilizar 35 mil ingressos para venda, enquanto o Ceará, como visitante, tem direito a 15 mil.

Confira os valores dos bilhetes

Torcida mandante

Superior Central - R$ 50,00/R$ 25,00

Superior Sul - R$ 50,00/R$ 25,00

Inferior Sul - R$ 60,00/R$ 30,00

Bossa Nova - R$ 60,00/R$ 30,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Premium – R$ 160,00/R$80,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Especial - R$ 80,00/R$ 40,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Visitantes

Superior Norte – R$ 50,00/ R$ 25,00

Inferior Norte – R$ 60,00/ R$ 30,00