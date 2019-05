Mais de 40 torcedores são banidos das arenas esportivas cearenses pelo Ministério Público

Por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) baniu, de janeiro a abril deste ano, um total de 45 torcedores das arenas esportivas cearenses por mau comportamento e práticas de crimes.

Segundo Evando França, promotor de Justiça e coordenador do Nudtor, os números são referentes aos ocorridos registrados dentro dos estádios, durante os plantões do Núcleo, que tem como média a realização de dois jogos por semana.

Trinta e um dos 45 torcedores banidos, 31 foram retirados por estar consumindo ou em posse de drogas, cinco por cambismo, quatro por incitarem a violência ou promoverem tumulto e outros cinco por praticarem outros tipos de crimes de menor potencial ofensivo. As ocorrências fichadas no período não possuem relação com o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios.

O Núcleo também realizou, no primeiro quadrimestre de 2019, um total de 163 procedimentos. Foram efetuados 42 Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO), com registro de infrações de menor potencial ofensivo, 26 transações aceitas e 25 denúncias oferecidas, 33 transações penais oferecidas e 37 audiências preliminares, que acontecem logo depois o momento da prisão do acusado.