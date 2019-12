Mais de 23 mil torcedores confirmados para o duelo entre Fortaleza e Bahia

Para o duelo tricolores entre Fortaleza e Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, já foram vendidos mais de 23 mil ingressos. A partida está marcada para acontecer na Arena Castelão, às 16h, no próximo domingo (8), pela 38ª rodada do Brasileirão.

Com cinco dias de antecedência, 10.498 ingressos foram vendidos e 13.160 sócios torcedores garantiram suas presenças pelo check-in através do site do clube.

A partida será de confronto direto por uma possível vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Atualmente em nono colocado da tabela o Leão tem 49 pontos contra 48 dos baianos, na 11ª colocação.

Nesta semana, o Tricolor do Pici volta a campo diante do Fluminense, no Maracanã. A partida está marcada para iniciar às 21h30, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.