Mais de 10 mil ingressos vendidos para Ceará x Palmeiras

O Ceará divulgou nesta quarta-feira, a 2ª parcial de venda de ingresso para o jogo diante do Palmeiras, no sábado, 20, às 19 horas, no Castelão, pela 11ª rodada da Série A. O clube informou via rede social que já foram vendidos 10.331 ingressos para o jogo contra o líder do campeonato.

A carga de ingressos total é de 50 mil, sendo 8.380 para a torcida do visitante, a expectativa é de lotação, muito pelo bom resultado conquistado pelo Ceará na última segunda-feira, ao empatar com o Fluminense em 1 a 1 no Maracanã.

A venda dos ingressos de forma online também já está liberada pelo site oficial www.ingressoagora.com.br

Confira informações de valores, acessos e pontos de venda:

Torcida do Ceará

Cadeira superior norte (portões P, R e N): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira superior central (portões L e J): R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Inferior Central (portões K e I): R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Inferior Sul (portões C e E): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia)

Torcida Visitante

Cadeira Superior Sul (portões B, D e F): R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)