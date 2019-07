Mais confusão na Série B: Crato pede anulação de partida; julgamento é nesta quinta (4)

Após ter sido derrotado por 2 a 0 para o Caucaia, pelo jogo de volta da semifinal da Série B do Campeonato Cearense, o Crato entrou ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF/CE) pedindo a impugnação da partida que aconteceu no dia 16 de junho, no estádio Presidente Vargas (PV). Basendoando-se no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - "A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito" -, a defesa do time do Cariri pede anulação da partida ou mudança no resultado acusando a arbitragem de ter prejudicado o time ao anular um gol que teria sido legal da equipe do Azulão.

Mais uma polêmica rodeia a segunda divisão do Cearense. Além do Pacajus, que está sendo acusado pelo Maranguape de ter utilizado um jogador de forma irregular, o Crato também foi à Justiça reclamar de um possível erro cometido pela arbitragem.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, o centroavante Dalmo, do Azulão, marcou de cabeça, deixando o placar empatado por 1 a 1, resultado que daria a vaga na final da Série B do Cearense ao Crato. Mas Avelar Rodrigo da Silva, árbitro da partida, anulou o gol assinalando falta no lance.

"Entendemos que não houve nenhuma irregularidade no lance do gol que o árbitro anulou", afirmou Dennis Luís, advogado de defesa do Crato. "Vamos exibir o vídeo do gol para mostrar aos auditores que não houve irregularidade".

A partida terminou com a vitória por 2 a 0 do Caucaia, no estádio Presidente Vargas (PV). Ciel e Bolota foram os autores dos gols que deram a vaga na primeira divisão Estadual de 2019 a Raposa Metropolitana, além de disputar a final da segunda divisão.

"Se confirma o erro de direito, pois o gol é o ato legal da partida. Quando um gol normal é anulado, se fere o direito", finalizou.

O julgamento acontece nesta quinta-feira (4), às 14h, na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF).