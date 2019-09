Magno Alves sonha em jogar pelo Ceará na Série A: "A vida é desafio"

Aos 43 anos e sem atuar desde janeiro, Magno Alves ainda está disponível no mercado e em busca de mais um capítulo para a carreira. Durante entrevista ao Sistema Verdes Mares, o atacante negou a aposentadoria e revelou que sonha em voltar a atuar pelo Ceará, disputando até a Série A do Brasileiro.

"Creio que tem algo que vai acontecer, não sei quando, mas penso. Tenho em mente uma Copa do Nordeste, mais um Cearense e lá no fundo, disputar uma Série A pelo Ceará. Posso estar com 43, 44 ou 48, mas vejo essa possibilidade. Se a gente não se valorizar e ter autocrítica... a vida é desafio. Falei que iria voltar ao Fluminense para disputar o Brasileirão e, aos 39, aconteceu. Falei que faria os 100 gols no Ceará também, então creio que ainda é possível", afirmou.

O último clube que o Magnata defendeu foi o Floresta, quando atuou em oito partidas e fez três gols na temporada. Pelo Vovô, no entanto, o atleta acumula 103 gols, sendo o 6ª maior artilheiro da história do clube.

A versão completa da entrevista será divulgada na quarta-feira (25), em material publicado na versão impressa do jornal Diário do Nordeste.