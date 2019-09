Madson rebate críticas no CSA e diz que vai rescindir com o Fortaleza

Madson não será mais jogador do Fortaleza. Após ser dispensado do CSA, clube que defendia por empréstimo junto ao Leão, o meia afirmou que vai rescindir com os dois clubes e criticou a decisão do técnico Argel Fucks de dispensá-lo. Com apenas sete jogos realizados e nenhum gol no Azulão, o atleta ressaltou que tem capacidade para atuar na Série A do Brasileiro.

"Se o Argel vê por esse lado, eu entendo que ele não queira contar comigo. Mas não concordo com ele dizer que eu não tenho condições de jogar Série A. Não achei justo, porque ele pode avaliar todo esse tempo que estivemos juntos no CSA. Desde que cheguei no clube, me coloquei à disposição para ajudar a equipe. Como vocês sabem, eu fiz, desses sete jogos, boas partidas contra equipes que hoje estão disputando o título brasileiro", declarou em entrevista ao GloboEsporte.com.

Com a saída de Maceió, o jogador de 33 anos viajou para a cidade de Santos, onde tem familiares. Contratado pelo Fortaleza em dezembro de 2018, Madson chegou ao Pici cercado de expectativas, mas pouco fez com a camisa tricolor, somando uma partida e apenas 27 minutos em campo, ainda sob o comando de Rogério Ceni.

O Diário do Nordeste apurou que a rescisão contratual conjunta era a única medida aceita pela diretoria tricolor, que não desejava contar com o atleta. Em CSA desde março, o salário era custeado 20% pelo Leão, sendo 80% do time azulino. Um retorno antecipado, já que o empréstimo era encerrado na mesma data de contrato no clube cearense, obrigaria o Fortaleza a pagar os valores de forma integral.

Jogador foi contratado no início da temporada para ser o principal nome do meio-campo tricolor Foto: Thiago Gadelha

Durante a passagem no Fortaleza, a principal queixa da comissão técnica foi a dificuldade de Madson manter a forma física. Na época, o meia utilizou as redes sociais para afirmar que estava 100% e dizer que não atuava por opção do treinador, que era Ceni. Defendendo o CSA, a crítica quanto ao peso do atleta também retornou e dificultou o relacionamento com Argel Fucks, atual comandante da equipe.

Natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Madson estava atuando pelo Al-Khor, do Quatar. Na temporada 2017/18 participou de 19 jogos e marcou 10 gols pelo clube estrangeiro. Teve passagens também por Vasco, Duque de Caxias, América/RN, Santos e Athletico/PR.