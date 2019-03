Madson nega informação de Ceni sobre condicionamento e diz que respeita decisão do técnico

A polêmica sobre o meia Madson no Fortaleza ganhou mais um capítulo. Após o técnico Rogério Ceni declarar que o atleta precisa fazer uma nova pré-temporada para continuar jogando pelo clube, o jogador utilizou as redes sociais, nessa segunda-feira (11), para afirmar que está bem e que não tem sido utilizado por opção técnica do comandante.

"É decisão dos treinadores com quem trabalho. Se a opção do treinador é não me escalar, eu respeito e continuarei trabalhando para quando tiver a oportunidade, as coisas serem favoráveis. E se a oportunidade não chegar, continuarei trabalhando porque sou funcionário do Fortaleza. Desde já agradeço aqueles que me apoiam", comentou no Instagram.

Madson chegou ao Pici no início do ano cercado de expectativa da torcida sobre o pretexto de que poderia ser o homem de ligação da equipe, posição carente no elenco tricolor. No entanto, o atleta só atuou 27 minutos, gerando muitas dúvidas sobre seu condicionamento físico. Em outro trecho da publicação, o jogador admitiu ter estado acima do peso, mas garante ter alcançado o estado ideal solicitado pelo clube.

"Cheguei no Fortaleza dia 3 de janeiro, e, exatamente nessa foto, eu já estava muito mais magro e dentro daquilo que foi estipulado para mim. A foto que está rolando é a primeira tirada minha quando cheguei. Eu estava, sim, acima do peso, porém, essa foto tem 2 meses. Sobre a condição física, eu fiquei esse tempo todo treinando, é impossível um jogador de futebol não estar condicionado treinos diários e intensos", explicou.

Em postagem recente no Instagram, Madson aparece com porte físico melhor, ao lado da esposa Fabi Alves, com a hashtag "tomaguinhoheinrs". Na temporada passada, o meio-campo atuou em 19 jogos e marcou 10 gols pelo Al-Khor, do Qatar. Com contrato no Fortaleza até o fim de 2019, o jogador se recupera de uma lesão na panturrilha no departamento médico do clube.